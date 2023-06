Natur-Theater-Wanderung mit dem Theater Lindenhof in Salmendingen

Raus aufs Land, rein in die Natur. Das Theater Lindenhof lädt zur Natur-Theater-Wanderung auf eine große Alb-Hochwiese umgeben von Wald auf dem Köbele bei Salmendingen ein. Das Publikum ist dazu eingeladen diesen abgelegenen Ort, die Landschaft und die Themen, die sich darum ranken zu erkunden. In verschiedenen Stationen am Weg begegnet man dem Mensch-Natur-Verhältnis in all seinen Schattierungen. Regie führt bei diesem besonderen Theatererlebnis das Duo marks & schleker bestehend aus Silvie Marks und Johannes Schleker. Es spielt das Ensemble des Theater Lindenhof zusammen mit Amateuren. Die Theater-Wanderung dauert etwa drei Stunden.

Sa. 17. Juni, 18 Uhr, Albvereinshütte auf dem Köbele, Salmendingen,

theater-lindenhof.de