Naturally 7 in Aalen. 20.10.26

Naturally 7 verwandeln ihre Stimmen in ein komplettes Klangorchester. Schlagzeug, Bass, Gitarre, Mundharmonika oder Posaune entstehen allein durch Mund und Stimme: »Vocal Play« nennen die sieben US-Amerikaner ihre besondere Kunst. Dabei reicht ihr musikalisches Spektrum von R’n’B, Soul und Hip-Hop über Gospel und Pop bis zu Rock. Seit mehr als 25 Jahren begeistert die »Band ohne Band« weltweit mit musikalischer Präzision und großer Bühnenpräsenz. Ihr Jubiläumsprogramm verbindet die beliebtesten Songs der Bandgeschichte mit neuen Momenten und Überraschungen. So wird die Verbindung aus virtuoser Stimmkunst und Entertainment erlebbar.

Naturally 7, Di. 20. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, hypertension-music.de