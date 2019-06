Naturtheater Reutlingen - Riesenshows im Wasenwald

× Erweitern Naturtheater Reutlingen

Ein Jahr nach dem großen Jubiläum startet das Reutlinger Naturtheater die 91. Freilichtsaison mit zwei großen Eigenproduktionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Neben dem Klassiker »Anatevka« und ihrem berühmten Fiddler on the Roof wird auch das moderne Dreamworks Märchen »Shrek« die kleinen und großen Zuschauer begeistern. Zusätzlich warten einige Konzerte und ein Tag der offenen Tür auch die Besucher.

»Nach Reutlingen wird niemand mehr den Fiddler on the Roof aus Anatevka anders spielen«. In seiner grenzenlosen Bescheidenheit gibt Michael Gaedt, Gründungsmitglied der Comedy-Gruppe »Die kleine Tierschau«, den Takt für die ambitionierte Neuauflage des Musicals Anatevka vor. Schon vor 20 Jahren spielte das Naturtheater Reutlingen Jerry Brocks Musical Klassiker. In ihrem Regie-Debüt wird das Regisseur Duo bestehend aus Michael Gaedt und Alexander Reuter ein Künstler Ensemble aus einigen alten Hasen und viel jungem Blut gemeinsam auf die Bühne lassen. Insgesamt finden sich ganze sieben Debütanten unter den 34 Schauspielern. Das Duo hat sich, wie Gaedt erläutert, in das Stück verliebt und wird eine »ernste, spannende und sensationell gute Bühnenshow« präsentieren. Der besondere Clou, der namensgebende Fiedler auf dem Dach, gespielt von der international bekannten Magierin Roxanne, wird in dieser Inszenierung aus seinem bisherigen Schattendasein hervortreten. Für alle Fans von modernen Märchen hält Regisseur Irfan Kars eine ganz besondere Überraschung parat. Denn bei »Shrek« dem Musical wird die bekannte Geschichte vom grünen grummeligen Oger und seinem besten Freund dem Esel. 80 Kostüme, ein mobiles Bühnenbild inklusive riesigem bunten Bauklötzchen Schloss und natürlich jede Menge Original Musik aus dem Film freuen. Das Familien-Musical ist eine fabelhafte Fabel, die zum Träumen und erleben einlädt.Die beiden Stücke versprechen auch in diesem Jahr eine Riesenshow in den Wasenwald zu zaubern.

Aber damit noch nicht genug, denn im Wasenwald spielt immer auch noch ein bisschen mehr Musik. Neben dem gewohnten Tag der offenen Tür, bei dem die Besucher bei freiem Eintritt schon einmal einige Kostproben der aktuellen Produktionen erleben können, geht es auch musikalisch zu auf der Wasenwaldbühne. Neben den beliebten SWR3 Live Lyrix, gibt es viel Klassik, Rock und Zauberei zu erleben. alh

