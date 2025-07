Neckarmusikfestival: Shoko Makino in Bad Rappenau

Shoko Makino studierte Klavier am Osaka College of Music und setzte ihre Ausbildung anschließend an der Musikhochschule Basel in der Schweiz fort. Derzeit studiert sie an der Musikhochschule Freiburg Elementare Musikpädagogik mit Schwerpunkt Klavier. Ihre Auftritte sind geprägt von reicher Ausdruckskraft und einer feine Klangpalette. Die Pianistin interessiert sich zudem für Konzerte im besonderen Format unter Einbindung verschiedener Künste.

Do. 28. August, 19:30 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau