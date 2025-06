Neckarsulm: Donnerstags in die City (31.7. bis 21.8.25)

Seit vielen Jahren ist die Konzertreihe »Donnerstags in die City« nun schon ein kultiger Publikumsmagnet und lockt tausende Besucher aus Neckarsulm und der Region in die Neckarsulmer Innenstadt. An vier Donnerstagen im Juli und August verwandeln hervorragende Bands und Gastronomen den Marktplatz in eine große Event-Location. Die ortsansässigen Gastronomen sorgen mit Speisen und Getränken dafür, dass »Donnerstags in die City« zu einem unschlagbaren Gesamtpaket aus Musik, Unterhaltung und Gemeinschaftserlebnis wird. Los geht es mit Soul Connection. Die energiegeladene 13-köpfige Band aus Heilbronn feiert 2025 ihr 15-jähriges Bandjubiläum und ist seither auf einer Mission: Disco, Funk & Soul, der unter die Haut geht und direkt in die Beine schießt! Mit geballter Power, Gänsehaut-Stimmen und jeder Menge Groove bringen sie die Bühne zum Beben. Eine Woche später folgt Allgäu Power. Ihr Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern ist das gesetzte Ziel der fünf Jungs auf der Bühne. Mit einer unglaublichen Vielfalt an klassischen und traditionellen Instrumenten und ihren ganz speziellen Interpretationen der besten Songs sorgt Allgäu Power für ein ebenso überraschtes wie begeistertes Publikum. Am 14. August kommt Marius Müller Westernhagen in Form von Willenlos Sexy auf die Bühne. Gänsehaut-Momente sind garantiert, wenn die neunköpfige Band mit dem charismatischen Frontmann Dr. Timo Werner die großen Hits des deutschen Superstars zelebriert. Als Highlight wird Ausnahmesängerin Simone Schuh als Helene Fischer mit von der Partie sein. Schon im letzten Jahr fackelte New Risk auf der Bühne ein Feuerwerk der besten Classic-Rock Hymnen ab, die nicht nur einfach gecovert, sondern mit ihrem ganz eigenen Charme interpretiert werden. Das bedeutet Abwechslung, überraschende Momente, Spannung, auch das Unwiederbringliche.

Do. 31. Juli bis Do. 21. August, 19 Uhr, Marktplatz, Neckarsulm, hierspieltdiemusik.info