Neckarsulm lacht – Comedy-Highlights

Nie zuvor hat ein Programmname wohl besser gepasst. Auch im Januar geht es weiter mit der beliebten Comedy-Serie »Neckarsulm lacht« im Neckarsulmer Brauhaus. Den Anfang macht Johannes Flöck am Freitag, 14. Januar. Im Zeitalter des Turbokapitalismus und der digitalen Revolution ist »Entspann dich mal« auch einfacher gesagt als getan. In »Entschleunigung – aber zack, zack!« bietet Johannes Flöck ganz persönliche Denk- und Humoranstöße die eigene Situation neu zu betrachten. Am Freitag, 21. Januar folgt Philipp Weber. Mit seinem Programm »KI: Künstliche Idioten!« ist er unter die Propheten gegangen. Er gilt jetzt schon als die kabarettistische Neuauflage des Orakels von Delphi – nur noch lustiger. Wo Hellseher nur schwarzsehen, bringt Philipp Weber sein Publikum zum furchtlosen Lachen.

Comedy-Reihe »Neckarsulm lacht«

Neckarsulmer Brauhaus

Alle Termine unter www.hierspieltdiemusik.info