Nie zuvor hat ein Programmname wohl besser gepasst. Auch in den kommenden Monaten geht es weiter mit der beliebten Comedy-Serie »Neckarsulm lacht« im Neckarsulmer Brauhaus. Den Anfang macht am 15. Oktober Lars Redlich, der Thermomix unter den neuen Komikern: Er singt, swingt und springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker und die Diva und parodiert mit neuen Texten brüllend komisch Hits wie »Stairway to Heaven« oder »Despacito«. Weiter geht‘s am 21. Oktober mit Josef Brustmann. »Der tröstende Stern am konfusen Kabaretthimmel« (SZ) versucht zu retten, was zu retten ist, mit lautem Singen, Instrumentengetöse und Pfeifen im Wald. Der Grimmepreisträger und Bestseller-Autor Moritz Netenjakob präsentiert am 18. November seinen perfekten Mix aus brüllend komischen Beobachtungen, verrückten Einfällen und liebenswerten Figuren. Nach seinem großen Erfolg mit dem Bühnenprogramm »World of Lehrkraft« geht der staatlich geprüfte Deutschlehrer Johannes Schröder jetzt mit seinem neuen Solo »Instagrammatik - Das streamende Klassenzimmer« auf Tour und kommt am 16. Dezember nach Neckarsulm. Hennes Bender, der Pottfather of german Comedy kommt am 20. Januar 2023 im praktischen platzsparenden Vertikal-Format auf die Bühnen zurück. Am 17. Februar betrachtet Miriam Regensburg mit empathischem, pointiertem und selbstreflektiertem Blick die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Der preisgekrönte Puppenspieler Michael Hatzius lässt am 17. März seine schrägen Figuren lebendig werden. Die weltbekannte Echse ist natürlich wieder der Star des Abends. dg

Comedy-Reihe »Neckarsulm lacht«

Neckarsulmer Brauhaus

Alle Termine und Infos unter www.hierspieltdiemusik.info