Neckarsulmer Kammermusiktage (1. bis 7.2.26)

Wer erstklassige und anspruchsvolle Kammermusik und Klassik auf höchstem Niveau erleben möchte, darf die Kammermusiktage Neckarsulm nicht verpassen. Das renommierte Festival wird 2026 erneut vom 1. bis zum 7. Februar stattfinden. Gespielt wird die Musik von Komponisten wie Franz Schubert, Mozart, Rossini, Johannes Brahms, Robert Schumann und vielen weiteren bekannten Musikschaffenden. Fokussiert werden im Rahmen der Kammermusiktage Neckarsulm an jedem Tag verschiedene Schwerpunkte. Mal steht das Festival unter dem Zeichen von »Lyrik und Liebe« oder auch »Sturm und Drang« oder »Schwanengesang«.

So. 1. bis Sa. 7. Februar, Städtische Musikschule, Neckarsulm, ­hierspieltdiemusik.info