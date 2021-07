Neckarsulmer Kultursommer – Crazy Zoo spendet Konzertgage an Lebenshilfehaus in Sinzig

Während der Hochwasserkatastrophe spielte sich im Lebenshilfehaus im rheinland-pfälzischen Sinzig eine Tragödie ab. Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner wurden von den schnell ansteigenden Wassermassen überrascht und konnten sich nicht mehr retten. Die Bewohner der oberen Etage waren über stunden eingeschlossen, bevor sie von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden konnten.

»Die Bilder aus den Katastrophengebieten und die unfassbare Tragödie in der Lebenshilfeeinrichtung in Sinzig haben uns erschüttert«, sagt Andreas Schilkowski, Keyboarder der Band »Crazy Zoo«. »Für uns war klar: Wir müssen irgend etwas machen.« Kurzerhand haben sich die sieben Musiker daher dazu entschlossen, der Sinziger Lebenshilfeeinrichtung ihre nächste Konzertgage zu spenden. Das Geld, das beim Auftritt am 31. Juli im Rahmen des Neckarsulmer Kultursommers eingenommen wird, geht komplett an die teils zerstörte Einrichtung für Menschen mit Behinderung.

»Es ist nicht viel, was wir damit erreichen. Aber wir möchten wenigstens tun, was wir tun können«, sagt Schilkowski. Er hofft auf eine große Besucherzahl beim Konzert und viele weitere Unterstützer und Spender. »Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute nach der langen Zeit wieder Live-Musik hören und damit gleichzeitig etwas für einen guten Zweck tun.«

Den Wiederaufbau des Lebenshilfehauses in Sinzig kann man auch direkt über die Spendenkonten unter dem Stichwort: »Flut Lebenshilfehaus« unterstützen.

Spendenkonten

Kreissparkasse Ahrweiler

BIC MALADE51AHR

IBAN DE61 5775 1310 0000 8211 24

Volksbank RheinAhrEifel eG

BIC GENODED1BNA

IBAN DE28 5776 1591 0024 1330 01