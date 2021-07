Neckarsulmer Kultursommer – Über 50 Events am Schweinshag

Vom 30. Juli bis zum 29. August verwandelt sich das Areal am Schweinshag in ein Festivalgelände mit Bühne, Sitzplätzen und separatem Biergarten. Dort können an 31 Veranstaltungstagen bis zu 51 Events stattfinden. Schirmherr des Neckarsulmer Kultursommers ist Oberbürgermeister Steffen Hertwig. Veranstaltet werden die Events von der Stadt Neckarsulm, dem Neckarsulmer Verein »Kreatief – Kultur im Unterland e.V.« und der Konzept-Firma SIKO.team UG.

Programm auf dem Festivalgelände am Schweinshag (Auswahl):

Di. 3. August, 20 Uhr: Stagefever – Musicalheartbeat

Fr. 6., Sa. 7., & So. 8. August, 20 Uhr: Kolping Theatergruppe Neckarsulm – »Ach- und Lachgeschichten«

Mi. 11. & Do. 12. August, 19 Uhr: Dragonfire

Sa. 14. August, 20 Uhr: Planned Confusion

Mi. 18. & Do. 19. August, 18.30 Uhr: ABBA Explosion

Mi. 18. & Do. 19. August, 20.30 Uhr: AB/CD

Sa. 21. August, 20 Uhr: High Tide – Release Show

So. 22. August, 10 Uhr: Lassallia + Kolpingchor

So. 22. August, 15 Uhr: Code Echo & 3,2,1... Los!

Fr. 27. August, 20 Uhr: Snow

Neckarsulmer Kultursommer, über 50 Konzerte, Theateraufführungen und Filmvorführungen im August,

Festgelände am Schweinshag, Neckarsulm,

