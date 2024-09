Neckarsulmer Theaterreihe 2024/2025

Die beliebte Theaterreihe in Neckarsulm geht in die neue Spielzeit. Los geht‘s am 6. November mit der Komödie »Schuhe Taschen Männer«. Stefan Vögel beweist einmal mehr, dass er ein Meister komödiantischer Beziehungsverwicklungen ist und zeigt auf, dass am Ende nicht alles kommen muss, wie gedacht. Am 4. Dezember folgt »Die Mausefalle« nach dem Kriminalklassiker von Agatha Christie. »Dinge, die ich sicher weiß« am 12. Februar 2025 ist ein humorvoll melancholisches, auch an deutschsprachigen Theatern viel gespieltes Wellmade Play, in dem jedes Wort an der richtigen Stelle steht. »Das perfekte Geheimnis« am 12. März befasst sich mit sieben Freunden und einem gefährlichen Spiel. Die Saison schließt am 9. April mit der Verwechslungskomödie »Reine Nervensache«, in der bald niemand mehr vom anderen weiß, wer er oder sie eigentlich ist und jeder jeden mit jedem verwechselt – ein perfektes Durcheinander.

