Nektarios Vlachopoulos, 13.09.25

Am 13. September feiert Nektarios Vlachopoulos die Vorpremiere seines neuen Programms »Der beste Tag der Welt« im Kult Niederstetten. Für alle, die Lust auf einen Abend mit viel Sprache, viel Haltung und überraschend tiefen Einsichten haben, ist das die perfekte Gelegenheit. »Der beste Tag der Welt« ist keine einfache Kabarettshow. Es ist ein Abend, der sich mit den kleinen Katastrophen des Alltags genauso beschäftigt wie mit den großen Fragen – mit Augenzwinkern, aber ohne die Wirklichkeit zu beschönigen.

Sa. 13. September, 20 Uhr, Kult, Niederstetten, www.kultur-tourismus-niederstetten.de