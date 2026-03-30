Nektarios Vlachopoulos, 26.04.26

Nektarios Vlachopoulos nimmt das Publikum mit auf einen wilden, humorvollen Trip durch die Abgründe und Höhen des menschlichen Bewusstseins. In seinem Programm verbindet der preisgekrönte Spaßmacher und Turbohumanist satirischen Balsam, elaborierten Schwachsinn und musikalische Einlagen zu einem unvergesslichen Abend. Mit augenzwinkernder Härte und liebevoller Ironie lotst er durch skurrile Alltagspannen, persönliche Katastrophen und absurde Diagnosen. Nektarios führt von tiefer Depression bis zu manischem Überschwang, beschleunigt Gedanken, Gefühle und Erkenntnisse auf eine turbulente Reise durch Raum und Zeit.

Nektarios Vlachopoulos, So. 26. April, 18 Uhr, Arche Dischingen, kultur-in-der-arche.de