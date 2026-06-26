Nena kann beim Würth Open Air 2026 nicht auftreten – Alphaville ist Ersatz

Nena muss ihren geplanten Auftritt beim Würth Open Air am Freitag, 26. Juni, leider kurzfristig absagen. Die Sängerin hat sich bei einem Sturz auf nassem Untergrund das Handgelenk gebrochen und muss operiert werden. Die medizinische Versorgung verläuft planmäßig, und Nena befindet sich in guter Behandlung. Sie ist dankbar, dass bei dem Unfall keine schwereren Verletzungen entstanden sind.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen der Festivalveranstaltung kann der Auftritt nicht nachgeholt werden. Alphaville wird den zweiten Slot auf der Festivalbühne übernehmen.

Alphaville übernimmt beim Würth Open Air 2026

„Wir bedauern die Absage sehr und wünschen Nena von Herzen gute Besserung. Unser Ziel war und ist unserem Publikum dennoch einen schönen Sommerabend in voller Länge zu bieten. Wir freuen uns daher, dass wir kurzfristig Alphaville gewinnen konnten, in die entstandene Lücke zu springen und danken allen sehr, die diese Veränderung im Line-up mit vollem Engagement in der kurzen Zeit umgesetzt haben“, sagt Maria Würth, Geschäftsbereichsleiterin Kunst und Kultur in der Würth-Gruppe.

Alphaville zählt zu den prägenden Bands des internationalen Synth-Pop und New Wave der 1980er-Jahre. Die in Deutschland gegründete Band um Frontmann Marian Gold wurde mit Welthits wie „Big in Japan“, „Sounds Like a Melody“ und vor allem „Forever Young“ bekannt. Das übrige Festivalprogramm findet wie geplant statt. Anastacia eröffnet den Freitagabend, Headliner ist Zucchero. Am zweiten Festivaltag stehen Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, ClockClock und Paula Carolina auf der Bühne.