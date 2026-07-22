Neue Doppelspitze bei C² CONCERTS: Melanie Becker in die Geschäftsführung berufen

Melanie Becker, langjährige Prokuristin der C² CONCERTS GmbH, ist ab sofort Geschäftsführerin des Stuttgarter Veranstalters. Gemeinsam mit Christian Doll, Geschäftsführer und Mitgesellschafter, verantwortet sie von nun an das Geschäft von C² CONCERTS.

Nach den Anfängen als örtlicher Veranstalter hat sich C² CONCERTS in den vergangenen Jahren zusätzliche Geschäftsfelder auf dem Live-Entertainment-Markt erschlossen. Heute bringt das Unternehmen jährlich mehrere hundert Veranstaltungen auf die Bühne und arbeitet mit einem stetig gewachsenen Team am weiteren Ausbau des Geschäfts. Dieser Wachstumskurs spiegelt sich nun auch in der geänderten Führungsstruktur wider: Die Geschäftsfelder sind auf Ebene der Geschäftsführung klar zugeordnet. Christian Doll verantwortet die Unternehmensstrategie sowie das Tournee- und Theatergeschäft, Melanie Becker führt das örtliche Veranstaltungsgeschäft, das Agenturgeschäft sowie das Controlling und die operative Unternehmenssteuerung.

Melanie Becker ist seit 2014 bei C² CONCERTS tätig. Zuvor führte ihr beruflicher Weg durch die unterschiedlichsten Bereiche der Live-Entertainment-Branche: Stationen bei einem Musiklabel und der Tourneeagentur Moderne Welt, im Eventmarketing, bei Radio- und TV-Konzertproduktionen für SWR3 und SWR, bei der internationalen Booking-Agentur United Talent Agency in London sowie im Venue- und Tourmanagement gaben ihr einen umfassenden Blick auf die Branche. Die gelernte Veranstaltungskauffrau hat Betriebswirtschaft und Medienmanagement studiert, engagiert sich als Gastdozentin an der Popakademie Baden-Württemberg und war Stipendiatin des Weiterbildungsstipendiums der Bundesregierung sowie eines Auslandsstipendiums der IHK Region Stuttgart.

Bei C² CONCERTS prägte sie in den vergangenen Jahren vor allem den Ausbau des örtlichen Veranstaltungsgeschäfts und verantwortete Großprojekte wie den Christmas Garden und das Kessel Festival.

„Was Christian Ludewig und ich gemeinsam aufgebaut haben, geht jetzt in die nächste Phase und Melanie ist ein wesentlicher Teil davon. Sie prägt dieses Unternehmen seit über einem Jahrzehnt mit, kennt jeden seiner Bereiche und hat seine Entwicklung in den vergangenen Jahren maßgeblich vorangetrieben. Für mich ist sie längst mehr als eine Prokuristin: eine tragende Säule von C² CONCERTS. Dass wir die Zukunft nun gemeinsam aus der Geschäftsführung gestalten, ist für mich die logische Konsequenz aus vielen Jahren enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit“, so Christian Doll, Geschäftsführer C² CONCERTS.

„Melanie und ich kennen uns seit über 15 Jahren und wir haben bereits in verschiedenen Konstellationen und bei unterschiedlichen Projekten hervorragend zusammengearbeitet. Aufgrund ihrer fachlichen Expertise, ihrer jahrelangen Erfahrung und ihrer Branchenkenntnis genießt sie sowohl im C² CONCERTS-Team als auch in der gesamten DEAG-Gruppe und bei den zahlreichen Partnern zurecht ein hohes Ansehen und Vertrauen. Mit der Berufung von Melanie zur weiteren Geschäftsführerin setzt C² CONCERTS auf Kontinuität und Zukunftsfähigkeit zugleich“, kommentiert Lutz Grotehöfer, Executive Vice President Operations, DEAG Deutsche Entertainment AG.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir Christian Doll und die DEAG entgegenbringen. Als ich vor zwölf Jahren für eine Elternzeitvertretung zu C² Concerts kam, hätte ich nicht gedacht, dass ich eines Tages in die Geschäftsführung berufen werde. Ich kenne dieses Unternehmen aus allen Perspektiven, und genau das reizt mich an der neuen Aufgabe: nun auch die volle Verantwortung für das Ganze zu tragen. Umso mehr freue ich mich darauf, mit Christian und dem ganzen Team das nächste Kapitel zu schreiben“, so Melanie Becker, Geschäftsführerin C² CONCERTS GmbH.

Über C² CONCERTS GmbH

Die C² CONCERTS GmbH ist ein Veranstalter mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen geht auf das 1985 gegründete Konzert- und Veranstaltungsbüro Ludewig (KVL) zurück; die C² CONCERTS GmbH wurde 2010 von Christian Doll und Christian Ludewig gegründet. Als Tourneeveranstalter, örtlicher Veranstalter für Stuttgart und Baden-Württemberg, Musicalproduzent und Festivalveranstalter des Kessel Festivals auf dem Cannstatter Wasen produziert C² CONCERTS rund 400 Veranstaltungen jährlich - – für Künstlerinnen und Künstler wie Andreas Gabalier, Deichkind, Foreigner, Limp Bizkit und Tokio Hotel. Seit Gründung wurden mehr als 3,2 Millionen Tickets verkauft. Das Unternehmen ist bei Pollstar als einer der international führenden Promoter gelistet. Seit 2019 hält die DEAG Deutsche Entertainment AG eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent. C² CONCERTS ist Mitglied im Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft (bdv) und Träger des Live Entertainment Awards.

Über DEAG Deutsche Entertainment AG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music – darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz – und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment.

Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um – ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk und gigantic.com.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.