Sinnlich, betörend und facettenreich – »Burlesque Chronicles« vereint die schillerndsten Burlesque-Epochen aus 125 Jahren in einer Show. Die Besucher werden Zeuge der Extravaganz der Goldenen Zwanziger, spüren die verführerische Eleganz der 30er, lassen sich von koketten Pin-Up-Girls und dem Rockabilly der 50er mitreißen und erleben die Renaissance des Neo-Burlesque zu Beginn des Millenniums. In vier Zeitsprüngen fusionieren sinnlicher Tanz und energiegeladene Akrobatik zu einem skurrilen, burlesque-artistischen Panorama. »Burlesque Chronicles« ist Performance, Körperkunst und Emanzipation. Gemeinsam werden 125 Jahre Varieté-Theater in Stuttgart gefeiert. Dabei erfahren die Besucher ausdrucksstarke Artistik und durchleben hautnah die Entwicklung von Burlesque – im Wandel der Zeit – zu weit mehr als reinem Schönheitstanz.

Burlesque Chronicles, Fr. 14. März bis So. 1. Juni, Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Friedrichsbau Varieté, Stuttgart, www.friedrichsbau.de