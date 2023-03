Neue Show im Friedrichsbau

»Be a Voice, not an echo« lautet die Maxime, wenn die Freigeister im Friedrichsbau ihre kreative Energie ungezügelt ausleben. Diese Unikate kombinieren Artistik, Comedy, Tanz und Gesang zu einer mitreißenden Show; kraftvoll, dynamisch und energiegeladen.

Verve, das steht für Begeisterung oder Schwung und Leichtigkeit, mit der man an eine Sache herangeht. Und eben dieser Schwung steht im Mittelpunkt der neuen Show im Friedrichsbau Varieté. Im Zentrum des unterhaltsamen Abends stehen schräge Charaktere, die mit atemberaubendem Tempo über die Bühne und den Saal fegen und zeigen wollen, dass jeder und jede anders aber doch ganz speziell ist. Ziel des Abends ist es, wie der eloquente und elegante Moderator Merlin Johnson betont, zu zeigen, welche spannenden Geschichten entstehen können, wenn man nur aus der Norm ausbricht. Den Anfang bei diesem Ausbruch macht der Franzose Brian Scott Bagley. Ein Mann gebaut wie ein Schrank, der mit High-Heels und nur mit Bananenrock bekleidet locker flockig im Spagat springt, glitzernd zum Publikum hinabsteigt, und fröhlich von sich singt. Für die richtigen magischen Momente ist der italienische Zauberkünstler Skizzo Davide Nicolosi verantwortlich. Sein einzigartiger Charakter verwischt die Grenze zwischen Rockstar und Joker und er versteht es seine faszinierenden Fähigkeiten mit modischen Exzessen zu kombinieren. Jerry Tremblay liefert den passenden Gegenpart zum überdrehten Magier. Mit großer Balancekunst und Ruhe gelingen ihm einzigartige Kunststücke auf dem Fahrrad. Auch Andriy Ruzhylo aus der Ukraine stellt diese Kunst unter Beweis: Er balanciert er auf einem Rola Bola. Thula Moon aus Hawaii zeigt ihre anmutige Körperkunst auf dem Boden und in der Luft. Die Niederländerin Lisa Chudalla verspeist des guten Geschmacks wegen Schwerter und Placido und María aus Spanien zeigen eine atemberaubende Paar-Handstand-Balance-Nummer. Zum krönenden Abschluss entführt die Amerikanerin mit Vivian Spiral mit einer atemberaubenden Reifentanznummer, in der sie als Mischung aus einem wirbelnden Derwisch und Ninja über die Bühne huscht in die wunderbare Welt der Farben. Die Show ist ein echtes Erlebnis für alle Sinne, das zum Träumen und Nachdenken anregt.

Verve

bis So. 28. Mai,

Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr

Friedrichsbau Varieté, Stuttgart

www.friedrichsbau.de