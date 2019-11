Neue Spielzeit im Radio Ton Gourmet Palast Heilbronn

Neue Spielzeit im Radio Ton Gourmet Palast

In diesem Jahr öffnet der Radio Ton Gourmet Palast, pünktlich zur Vorweihnachtszeit, zum sechsten Mal die Flügeltüren des glamourösen Spiegelzelts. Die beliebte Dinnershow feiert am 6. Dezember die große Premiere – auch in diesem Jahr mit kulinarischen Highlights und einem Showprogramm der Superlative! Die vier regionalen Sterneköche Hans-Harald Reber (Reber’s Pflug in Schwäbisch Hall), Thomas Wolf (Landhaus Wolf – Restaurant Eisenbahn in Schwäbisch Hall), Jürgen Koch (Laurentius in Weikersheim) und Benjamin Maerz (Restaurant Maerz und Hotel Rose in Bietigheim-Bissingen) sorgen mit ihrem exklusiven 4-Gänge Gourmet Menü für ein kulinarisches Feuerwerk, welches die Besucher absolut begeistern wird.

Hochkarätiges Artistenensemble

Neben der exquisiten Kulinarik dürfen sich die Gäste auf ein internationales & hochkarätiges Ensemble aus vielen Spitzenartisten freuen. Weltbeste Akrobatik, Gesang mit gefühlvoller Powerstimme, glamouröse Tanzdarbietungen und der italienische Meister der Magie – das und noch viel mehr wird die Besucher in diesem Jahr absolut begeistern! In Kooperation mit Ralph Sun, dem künstlerischen Leiter des Friedrichsbau Varieté in Stuttgart, entstand ein in der Form noch nie dagewesenes Showprogramm. Die neue Spielzeit startet am 6. Dezember 2019. Tickets und weitere Informationen auf www.gourmetpalast.de oder telefonisch unter 07131/650-565. Ob als Geschenk für die Liebsten, gemeinsam mit der Familie und Freunden oder im Rahmen der Firmen- oder Weihnachtsfeier mit den Kollegen und Mitarbeitern! Im Radio Ton Gourmet Palast verbringen alle einen unvergesslichen Abend in traumhaft schönem Ambiente.

Radio Ton Gourmet Palast, Fr. 6. Dezember 2019 bis So. 12. Januar 2020, Im Neckargarten 4, 74078 Heilbronn