Neue Theatersaison 2018 / 2019 in der Stadthalle Plochingen

Die neue Theaterspielzeit 2018 / 2019 lockt in diesem Jahr wieder mit einem Mix aus unterhaltsamer Komödie, spannendem Krimi, anspruchsvollem Schauspiel und mitreißendem Musical in die Stadthalle. Fünf Stücke stehen in der kommenden Saison wieder auf dem Programm, für die ab sofort der Abonnementverkauf startet.

Die Spielzeit beginnt am 17. Oktober 2018 mit dem Musical »Onkel Toms Hütte«. In einem amerikanischen Gefängnis wollen die Häftlinge Harriet Beecher Stowes berühmten Roman »Onkel Toms Hütte«, der die Sklaverei des 19. Jh. in den Südstaaten thematisiert, als Theaterstück aufführen. Dabei müssen sie sich auch mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen, mit Themen wie Ausbeutung, Menschenwürde und Emanzipation. Im Stück wechseln sich Ausschnitte aus dem Roman mit Alltagsszenen, die in der Gegenwart spielen, ab. Das musikalische Spektrum des Abends reicht von traditionellen Gospels und Spirituals, über Lieder aus der Bürgerrechtsbewegung bis hin zu neuen Songs.

Am 7. November 2018 folgt das Schauspiel »Kleiner Mann – was nun?« von Hans Fallada. Als der junge Buchhalter Johannes Pinneberg und seine Freundin Emma erfahren, dass sie schwanger ist, heiraten sie kurz entschlossen. Aber die Zeiten sind nicht so einfach am Ende der Weimarer Republik. Bald verliert Pinneberg seine Arbeit. Ein Freund verschafft Pinneberg trotz Konjunkturkrise einen Job in einem Herrenbekleidungsgeschäft. Emma bringt ihr Kind zur Welt, doch das Familienglück währt nicht lang. Pinneberg scheitert an der Pflicht-Verkaufsquote und wird abgebaut. Er ist nun einer von Millionen Arbeitslosen während der Weltwirtschaftskrise. Wie für viele stellt sich auch für die Pinnebergs die Frage: »Was nun?«

Am 16. Januar 2019 erleben Sie den Krimi „Der Name der Rose“ nach dem Erfolgsroman von Umberto Eco. Der englische Franziskaner William von Baskerville und sein Novize Adson von Melk sind im geheimen Auftrag des Kaisers Ludwig unterwegs. Sie sollen ein Treffen zwischen Abgesandten des Papstes und den vermeintlich ketzerischen Franziskanermönchen organisieren. Doch im Kloster herrscht große Unruhe: ein ungewöhnlicher Todesfall hat sich ereignet, ein Mönch sprang aus dem Fenster. War es Selbstmord oder Mord? Kurz darauf sterben zwei weitere Klosterbrüder. Gemeinsam mit dem Abt macht sich der berühmte Gelehrte an die Aufklärung der Fälle und eine Kette von Geschehnissen nimmt ihren Lauf. Waren die Getöteten einem Geheimnis auf der Spur?

Das Schauspiel »Kunst« folgt am 11. Februar 2019. Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Ölgemälde gekauft – ganz in Weiß! Aber es ist natürlich nicht irgendein Bild, sondern ein echter Antrios. Für »nur« 200.000 Francs! Serge liebt das Bild. Er erwartet nicht, dass alle Welt es liebt, aber zumindest von seinem Freund Marc hatte er das erwartet. Marc ist verunsichert, zweifelt am Verstand seines Freundes und sucht als Verbündeten den gemeinsamen Freund Yvan. Doch Yvan findet, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will. Und bald geht es nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst sei, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage gestellt ist.

Die Komödie »Frühstück bei Monsieur Henri« beschließt am 18. März 2019 die Theatersaison. Monsieur Henri ist ein mürrischer alter Herr, der allein in einer viel zu großen Altbauwohnung lebt und sich über alles und jeden ärgert. Weil seine Gesundheit nachgelassen hat, beschließt Henris Sohn Paul, dass es Zeit wird für eine Mitbewohnerin. Die 21-jährige Constance stellt sich vor. Der alte Griesgram tut alles, um sie zu entmutigen, doch sie braucht dieses Zimmer und schluckt seine Grobheiten. Sie muss dafür jedoch widerwillig eine Bedingung akzeptieren: Da Henri seine Schwiegertochter nicht ausstehen kann, soll Constance versuchen, seinem Sohn den Kopf zu verdrehen, damit der seine Frau verlässt.

Die Abonnementspreise betragen je nach Kategorie zwischen 67,- und 79,- Euro, ermäßigte Abonnements kosten 40,- Euro.

Anmeldungen für ein Theaterabonnement nimmt das Kulturamt der Stadt Plochingen entgegen: Telefon 07153 / 7005-251 oder per Mail kultur@plochingen.de.

Hier kann man sich auch Karten für die einzelnen Vorstellungen in der Stadthalle reservieren lassen.

Vorstellungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr in der Stadthalle Plochingen, Hermannstraße 25, 73207 Plochingen.

