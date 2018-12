Neues Stadtheater in Tübingen

× Erweitern Theater Tübingen

Ein großes Geburtstagsgeschenk überreichten der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und der Präsident des Deutschen Bühnenvereins Ulrich Khuon den beiden neuen Intendanten im Zimmertheater Dieter und Peer Ripberger passend zum 60jährigen Jubiläum des traditionsreichen Tübinger Schmuckkästchens: Die Mitgliedsurkunde für den Deutschen Bühnenverein. Damit wird das Zimmertheater in der Tübinger Bursagasse nun endlich auch offiziell zu einem der kleinsten Stadttheater in Deutschland. Eine »saugute Nachricht«, wie Dieter Ripberger anschließend befand. Die Aufnahme sei aber vor allem eine Auszeichnung für die bunte, vielfältige, aufregende und oft auch kontroverse Arbeit seiner Vorgänger in der Bursagasse. Auch Palmer blickt mit großer Zuversicht in die Zukunft: »Die Aufnahme in den Bühnenverein ist ein wichtiger Schritt, um im Zimmertheater langfristig gute und faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen.«