Neujahrskonzert des WKO – Buon Anno

Ganz im Zeichen Italiens steht das Neujahrskonzert 2024 des Württembergischen Kammerorchesters (WKO) in Heilbronn. Unter seinem (italienisch-stämmigen) Chefdirigenten Case Scaglione lassen das Orchester und die Solisten die Vielfalt der mediterranen Klangwelten aufblühen, wobei sowohl die Freunde konzertanter Werke wie auch Opern-Fans auf ihre Kosten kommen. Claudia Muschio, Sopran, begann ihre Gesangsausbildung am Konservatorium Luca Marenzio in Brescia und erlangte 2018 ihren Master in Gesangskunst.

Fr. 5. Januar, 19:30 Uhr, Harmonie Heilbronn, www.wko-heilbronn.de