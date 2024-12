Neujahrskonzert: Eine Operettenreise nach Italien

In Uhingen wird beschwingt ins neue Jahr gestartet mit einem besonderen Neujahrskonzert. Das Stuttgarter Operettenensemble mit den Sängern Gudrun Kohlruss (Sopran) und Karsten Münster (Tenor), sowie seinen hervorragenden Instrumentalisten werden das noch junge Jahr musikalisch begrüßen. Dieses Mal steht das Neujahrskonzert im Uditorium unter einem ganz besonderen Thema: »Eine Operettenreise nach Italien!« Viele bekannte Operettenkomponisten haben sich für ein Libretto entschieden, dessen Geschichte in Italien spielt. Da ist Franz von Suppé mit seiner Operette »Boccaccio« oder Franz Lehár, der den berühmten Geiger und Frauenheld Paganini musikalisch in Szene setzte und natürlich Johann Strauß mit seiner »Nacht in Venedig«, die nur so von mitreißenden und unvergessenen Melodien lebt und immer wieder gern gehört wird. Zum Konzert gibt es ein Glas Sekt gratis.

Mo. 6. Januar, 18 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de, www.uhingen.de