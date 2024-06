New Band in Town aus Mosbach

New Band in Town – die neue Band in der Stadt. Ein irreführender Name, denn die Mosbacher Band feiert im kommenden Jahr bereits ihr zehnjähriges Jubiläum. »Und das ist ein echtes Jubiläum«, betont Leadsänger Andreas Becker aka Andi. »Nicht so wie diese Bands, die auf Plakaten großspurig von ihrem 40-jährigen Jubiläum sprechen – und auf der Bühne sind dann alle maximal 20 Jahre alt.«

Tatsächlich besteht New Band in Town, kurz NBiT, von zwei Wechseln abgesehen, nach wie vor aus den selben Mitglieder wie zur Bandgründung. »Eine bunte Mischung« – so beschreibt Andi seine Truppe, auch was die Altersstruktur angeht: Das jüngste Mitglied ist Anfang 20, der älteste bereits über 60. Von außen merkt man ihnen das Rockerdasein oft gar nicht an, wie Andi lachend zugibt: »Privat haben wir alle recht trockene Jobs: einer hat bei der Postbank gearbeitet, ich selbst bin Projektmanager, wir haben einen Polizisten dabei.« Viele seiner Kollegen kaufen ihm gar nicht ab, dass er sich nach Feierabend vor hunderten Zuschauern auf der Bühne die Seele aus dem Leib singt. Aber: »Auf der Bühne leben wir also so ein bisschen unser Alter Ego aus.« NBiT beschreibt sich selbst als eine Coverband mit Konzerterlebnis, sprich: Die Show ist alles! . Im Repertoire sind Titel von Metallica und AC/DC über Gassenhauer wie »Skandal um Rosie« oder »Westerland« bis hin zu ausgefalleneren Titeln wie »Time Warp«, aber auch ruhigere Balladen wie »Angels« – für jeden Geschmack ist etwas dabei. »Wichtig ist uns, dass wir zu 100 Prozent live spielen – keine Backing Tracks oder sowas«, so Andi. Mit ihren energiegeladenen Liveshows sind die Mosbacher auf nahezu allen großen wie kleinen Events in der Region zu finden; sie sind regelmäßiger Gast auf dem Heilbronner Weindorf und dem Lichterfest, spielen auf dem Elzpark Festival oder dem Ganzhornfest, auf Stadtfesten, Kerwen, Märkten und auch für privaten Feiern oder Firmenevents können sie gebucht werden.

Der Spaß kommt dabei nie zu kurz: »Vor Kurzem haben wir unseren Keyboarder richtig veräppelt, indem wir ihm geschrieben haben, wir hätten einen Auftritt bei einem FKK-Club gebucht«, erinnert sich Andi mit einem Lachen. »Und dass er natürlich nackig spielen muss. Er hat es tatsächlich geglaubt und ist bald ausgeflippt.« Ob groß oder klein – hauptsache es macht Spaß und das Publikum geht mit, ist die Devise von NBiT. »New« ist diese Band trotz ihres Namens schon lange nicht mehr – trotzdem haben die Mosbacher noch mindestens einen großen Traum: »Einmal auf Haigern spielen, das wäre toll!«

Konzerte:

Sa. 13.7. Kilianimarkt Osterburken

Sa. 20.7. Stadtfest Schönau

So. 25.8. Sommerfest Gundelsheim

Mo. 26.8. Haßmersheim Kerwe

So. 8.9. Heilbronner Weindorf

Sa. 21.9. »Nobody‘s Perfect« Mosbach