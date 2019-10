Verführerische Musen begeistern im perfekten Zusammenspiel mit Musik und Licht – lassen Sinne, Bewegung, Ausdruck und Geschichte zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen. Im Friedrichsbau Varieté entsteht allabendlich eine fantastische Melange aus Schönheitstanz, Artistik und Comedy.

MORITZ hat bei der Show »Next Level Burlesque« einen Blick hinter die Kulissen geworfen

Der Tag beginnt ruhig. Gemütlich mit dem Hund eine Runde durch den Neckar-Park oder rauf auf den Killesberg. Gegen Nachmittag wird dann langsam aber sicher das Tempo angezogen. Fitness steht auf dem Programm: Training am Gerät. Anschließend schminken sowie aufwärmen für die Show – und nicht zu vergessen: 4x umziehen an einem Abend! Rachel Belle Barum schwingt sich mit ihrer akrobatischen Darbietung am »Aerial Cage« derzeit Abend für Abend im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart sprichwörtlich in ungeahnte Höhen auf und versetzt das Publikum mit ihrer Anmut und ihrer artistischen Eleganz ins Staunen. Dabei lebt sie ein echtes Künstlerleben: vom Wohnwagen auf die Bühne. MORITZ hat der quirligen Luftakrobatin bei ihrem Show-Alltag einmal über die Schulter geschaut.

Wenn man einen Zirkus-Artisten trifft, lautet die erste Frage für gewöhnlich: »Wie kommt man überhaupt zum Zirkus?« Bei Rachel Belle Barum muss man die Frage eigentlich genau andersherum stellen: »Gab es jemals auch nur einen Gedanken, nichts mit Zirkus zu machen oder gar etwas ‘Normales‘ wie beispielsweise eine Banklehre?« Charmant lächelnd folgt die Antwort: »Die Banklehre ist für mich schon sehr weit weg - aber tatsächlich habe ich mich erst sehr spät mit 16 dazu entschieden, den Artistenweg professionell einzuschlagen!« Dabei krabbelte sie quasi schon als Baby durch die Zirkusmanege. Der Name verrät es: Rachel Belle Barum wurde das Zirkus-Gen in die Wiege gelegt. Der Opa als Dompteur und Direktor des weltberühmten Circus Simoneit-Barum, der Papa Zirkusartist und die Mama bestens bekannt als »Iffi« Zenker aus der Lindenstraße. Zirkus hat Rachel Belle Barum definitiv im Blut.

Über den Anruf mit dem Angebot für das Engagement im Friedrichsbau Varieté hat sie sich entsprechend sehr gefreut. »Ich habe direkt zugesagt«, erinnert sich die Artistin. Mittlerweile ist sie in Stuttgart angekommen und fühlt sich als Teil des Next-Level-Burlesque-Ensembles pudelwohl. Der tägliche Weg zur Arbeit ist dabei nur ein Katzensprung. Stilecht wohnt Rachel Belle Barum im eigenen Wohnwagen – »direkt um‘s Eck«, schmunzelt sie. Gegen 18 Uhr beginnt das allabendliche Prozedere. Schminken und Umziehen - gleich viermal an einem Abend. Während die Zuschauer ab 19 Uhr langsam aber stetig ihre Plätze im Zuschauerraum füllen und auf den Showbeginn warten, wärmt sich die ganze Truppe hinter dem geschlossenen Vorhang auf der Bühne auf. Um 20 Uhr fällt der Startschuss. Showtime. Das Hauptaugenmerk liegt für Rachel Belle Barum dabei natürlich auf ihrer Solo-Nummer. Sportliche Eleganz in Vollendung bei der artistischen Tanznummer im goldenen Käfig. Aber auch abseits ihrer Solo-Darbietung hat der Wirbelwind den ganzen Abend über zu tun - an der Seite von Moderator Max Nix oder auch mal unscheinbar am Bühnenrand beim Vorhang aufziehen. Rachel Belle Barum ist gerne Teil des Varieté-Ensembles. Vor dem vermutlich tränenreichen Abschied aus Stuttgart und von den liebgewonnenen Kollegen ist ihr jetzt schon etwas bange. Aber bis dahin freut sie sich bis zum 3. November noch auf viele schöne Shows und das allabendliche Abschlussritual: noch mal mit dem Hund am Abend eine Runde drehen.

Next Level Burlesque, bis 3. November, jeweils Mittwoch bis Samstag um 20 Uhr, sonntags 18 Uhr, Friedrichsbau Varieté Stuttgart

www.friedrichsbau.de