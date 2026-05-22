NextStep Ausbildungsmesse: Startklar für den Beruf, 22.06.26

Der Schulabschluss rückt immer näher – und damit auch die große Frage: Wie geht es danach weiter? Antworten liefert die Ausbildungsmesse #NextStep am Donnerstag, 11. Juni in der Gewerblichen ­Schule Öhringen. Von 8.30 bis 14.30 Uhr präsentieren sich in diesem Jahr 23 Unternehmen aus der Region und zeigen vielfältige Wege in Ausbildung und Beruf. ­Eröffnet wird die Messe offiziell von Oberbürgermeister Patrick Wegener. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Seit ihrer Premiere im Jahr 2013 hat sich die #NextStep zu einem festen Bestandteil der Berufsorientierung in der Region entwickelt. Was einst als Initiative engagierter Unternehmen ­begann, ist heute eine etablierte Plattform für den direkten Austausch zwischen Jugendlichen und ­Betrieben. Die steigende Zahl der teilnehmenden Firmen – in diesem Jahr erstmals 23 statt bisher 22 – unterstreicht die wachsende Bedeutung und ­Attraktivität der Messe. Trotz dieser Entwicklung bleibt das bewährte Konzept erhalten: eine überschaubare Anzahl an Ausstellern, die echte Gespräche auf Augenhöhe ermöglicht.

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Das Besondere an der #NextStep ist der ­persönliche Kontakt. Neben Ausbilderinnen und Ausbildern stehen auch aktuelle Azubis Rede und Antwort und berichten aus erster Hand von ihrem Alltag. So entstehen authentische Einblicke, die bei der Berufsentscheidung helfen. Ob Fragen zur Bewerbung, zum Ablauf der Ausbildung oder zu Praktikumsmöglichkeiten – hier gibt es ehrliche Antworten statt Hochglanzbroschüren. Neu in diesem Jahr ist ein besonders praxisnahes Angebot: Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, ihre Bewerbungsunterlagen mitzubringen. Vor Ort nehmen sich die Ausbilderinnen und Ausbilder Zeit, diese gemeinsam durchzugehen. Dabei gibt es wertvolle Tipps zu Aufbau, Inhalt und Gestaltung. Was gehört unbedingt hinein? Ist alles vollständig? Und wie lässt sich der eigene Eindruck noch verbessern? Eine ­ideale Gelegenheit, sich direktes Feedback aus der Praxis zu holen.

Auch Fragen zum Arbeitsalltag kommen nicht zu kurz: Welche Kleidung ist üblich? Wie läuft die Kommunikation im Team? Und passt das Unternehmen überhaupt zu den eigenen Vorstellungen? Der ­direkte Austausch hilft, ein realistisches Bild zu ­bekommen – und vielleicht sogar den passenden Ausbildungsplatz zu finden.

Auf der #NextStep heißt es Vielfalt entdecken und Perspektiven entwickeln, denn die Bandbreite der vertretenen Branchen ist groß: von kaufmännischen Berufen über technische und handwerkliche Ausbildungen bis hin zu sozialen Tätigkeiten. Auch duale Studiengänge werden vorgestellt. Damit ­bietet die Messe einen umfassenden Überblick über die beruflichen Möglichkeiten in der Region – unabhängig vom angestrebten Schulabschluss.

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Vertreten sind am 11. Juni unter anderem das Karriereberatungsbüro der Bundeswehr Heilbronn, Bürkert Fluid Control Systems, db bauer packaging, Chalupa Solartechnik GmbH & Co. KG, Envases Öhringen GmbH, GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Gienger & Renz KG, Hans Ihro GmbH, Hohenloher Schuleinrichtungen GmbH & Co. KG, Karl Hüftle GmbH, Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Konrad Hornschuch GmbH/Continental AG, Kratschmayer Kälte-Klima-Lüftung GmbH, Landratsamt Hohenlohekreis, Netze BW GmbH, OBI Profi-Baumarkt Schneider GmbH, R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Schäfer + Peters GmbH, Schneider GmbH & Co. KG – Ihr Wegbereiter, STAHL CraneSystems GmbH, Stiefel und Krist GbR Hörakustik-Meisterstudio, Wolpert Gruppe, ZIEHL-ABEGG SE – und natürlich die Gewerbliche Schule Öhringen selbst. Mitmachen lohnt sich: Neben Information und Beratung kommt auch der Erlebnisfaktor nicht zu kurz. An vielen Ständen warten Aktionen, kleine Challenges und Mitmachangebote. Wer aktiv teilnimmt, kann Punkte sammeln und mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen – darunter Technik-Highlights und Erlebnisgutscheine. Ein zusätzlicher Anreiz gilt auch in diesem Jahr wieder den Schulen: Die drei Schulen mit den meisten teilnehmenden Schüler:innen dürfen sich über Preisgelder aus einem Gesamtbetrag von 5.000 Euro freuen – eine tolle Unterstützung für schulische Projekte.

Gemeinsam stark für die Zukunft: Die Messe lebt vom Engagement vieler Beteiligter. Auch die SMV der Gewerblichen Schule unterstützt die Veranstaltung und sorgt für Verpflegung. Eingeladen sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern ausdrücklich auch Eltern, die ihre Kinder bei der Berufsorientierung begleiten möchten. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen: Die #NextStep ist weit mehr als eine klassische Ausbildungsmesse. Sie bietet Orientierung, schafft Kontakte und öffnet Türen. Wer sich gezielt informieren und persönliche Eindrücke sammeln möchte, ist hier genau richtig.

#NexStep Ausbildungsmesse, Do. 11. Juni, 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr, Gewerblichen Schule Öhringen, www.facebook.com/Next.Step.Ausbildung/