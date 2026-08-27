Nick Steed in Tübingen, 24.09.26

Nick Steed entdeckte schon als Siebenjähriger durch seinen Vater und dessen Plattensammlung seine Leidenschaft für Musik und begann Keyboard zu spielen. Ab 2013 tourte er mit seiner eigenen Bluesband und arbeitete mit Größen wie Larry Garner und Chris Farlowe zusammen. Auch die Mitglieder der legendären Prog-Jazz-Rock-Band Colosseum wurden auf ihn aufmerksam und holten ihn als Keyboarder ins Boot. Daneben spielt Steed in der Jazz-Fusion-Formation Optimystic Visionaries, seinem Power-Blues-Trio und als Solokünstler. 2023 erschien sein Album »Influential Guidance«. Auf Tour wird er von Schlagzeuger Steve Gibson und Gitarrist Sebastian Lorenz begleitet.

Nick Steed 3, Do. 24. September, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de