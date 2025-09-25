Nico Stank in Heibronn, 26.10.25

Mit seiner erste Show »merkste selber« begeisterte der Comedian bereits über 55.000 Zuschauer. Mit seinem neuen Bühnenprogramm »Akte Ex« tourt der Künstler durch Deutschland und Österreich und erzählt auf seine einzigartige, humorvolle Art von seinen »Exen«: Ob Ex-Freunde - oder Ex-Freundinnen -, Ex-Begegnungen, Ex-Situationships oder andere Ex-Momente. Mit einer Mischung aus Stand Up, Live Comedy, Gesangs- und Tanzeinlagen garantiert Nico Stank einen beschwingten Abend voller Unterhaltung, Witz - und Exen.dg

So. 26. Oktober, 18 - 20 Uhr. Harmonie Heilbronn, www.s-promotion.de