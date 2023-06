Niedernhaller Kulturwoche

Vom 28. Juli bis zum 5. August werden abwechslungsreiche Veranstaltungen geboten.

Bei der Niedernhaller Kulturwoche wird auf eine gute Mischung regionaler und überregionaler Künstler wert gelegt. Zur Eröffnung starten am Freitag, 28. Juli die Lausbuba mit musikalischer Unterhaltung in Dirndl und Lederhose im Kelterhof. Die Lausbuba zählen zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Bands aus der Oktoberfestbranche. Dabei schlagen die Lausbuba einen breiten musikalische Spagate zwischen volkstümlicher Tanzmusik und rockigem, modernem Partysound. Am folgenden Tag, Samstag, 29. Juli, geht es dann nahtlos weiter mit einem Konzertabend: Der Chor Querbeet besteht aus Sängerinnen Sängern aus Niedernhall. Unter der bewährten Leitung von Gottfried Stecker sorgt der Chor für gute Stimmung. Weiter geht es nach fünf Tagen Pause dann am Donnerstag, 3. August mit dem Kabarettprogramm »Wir feiern die Wechseljahre« von »Dui do on de Sell«. Wenn »Dui do on de Sell«, alias Petra Binder und Doris Reichenauer ihre ungeschminkten Alltagsgeschichten auf die Bühne bringen,

toben Frauen und Männer im Publikum gleichermaßen und lachen aus vollem Herzen, nicht zuletzt, weil sich doch ein jeder oft schonungslos selbst erkennt. Hinter dem Titel des Programms verbirgt sich noch mehr, denn die Jahre des Wechsels sind für Mann und Frau gleichermaßen spannend. Am Freitag, 4. August wird der Verein »Cardellino – Kultur in Niedernhall« erstmalig mit der Jazzophonics Big Band im Niedernhaller Kelterhof ein Gastspiel geben. Der Big-Band-Sound der Jazzophonics ist zärtlich und mächtig. Es spielen 19 Leute zusammen, alle Stimmen sind einzigartig. Geboten wird eine Vielfalt aus Swing, Bebop, Latin, Funk, American Songbook und vielen weiteren Genres. Den Abschluß macht am 5. August der Hohenloher Kultursommer mit dem Blechbläserensemble Czech Brass, bestehend aus führenden Solisten der bedeutendsten Prager Orchester. Nach einem klassischen Einstieg mit Verdi und Dvoràk widmet sich das Dezett vor allem der Filmmusik.

Für alle fünf Veranstaltungen sind bis zu 400 Plätzen unter freiem Himmel vorgesehen. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, steht alternativ die trockene Kelter zur Verfügung. Alle Veranstaltungen werden von Niedernhaller Vereinen bewirtet. Karten gibt es ab dem 1. Juli beim Bürgerservice Niedernhall, im Solebad Niedernhall und in der Drogerie Mäder

Niedernhaller Kulturwoche, Fr. 28. Juli bis Sa. 5. August, Kelterhof, Niedernhall, www.niedernhall.de

Programm:

28. Juli: Lausbuba

29.Juli: Chor Querbeet

3. August: Dui do un de Sell

4. August: Jazzophonics

5.August: Czech Brass