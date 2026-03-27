Night of Distortion, 11.04.26

Die »Night of Distortion« ist der Abend des kompromisslosen Rock und findet in der halle statt. In Kooperation mit der Band Nervine treten ausgewählte Metalacts auf, die zum Moshen einladen. Gefrierbrand stehen für deutschsprachigen Dark Metal, der Märchen und Metal verbindet – roh, atmosphärisch und düster. Inspiriert von Sagen und Legenden des Schwarzwalds entführen sie in eine Welt voller Abgründe und dichter Klanglandschaften, die zugleich hart und melodisch sind.Nervine liefern Highspeed Dirtrock. Seit über 20 Jahren steht die Band für ehrlichen, energiegeladenen Rock zwischen Aggression und Gefühl.

Night of Distortion, Sa. 11. April, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de