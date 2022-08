Am 30. September steht nach zweieinhalb Jahren endlich wieder die Night of Music in Öhringen an. An diesem Freitagabend wandelt sich die Innenstadt zum 21. Mal zur Musikmeile und die Hohenloher zu Feierbiestern: An 15 Locations gibt‘s Livemusik und Partystimmung satt. Mit dabei sind Partygrößen wie »Crazy Zoo« und »Dragon Fire«, dazu wird Schlagerfez mit »Knutschfleck«, Salsa von »Crema Latina«, Rock‘n Roll mit »The Ponycars«, aber auch ruhigere Klänge bei »Magic Acoustic Guitars« oder »Orgel rockt« geboten. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Schnell zugreifen lohnt sich: Tickets sind bis Sonntag, 14. August für 13 Euro, danach für 15 Euro bei allen teilnehmenden Locations und über Reservix erhältlich. dg

Night of Music

Fr. 30. September, 20 Uhr, Innenstadt, Öhringen

Vollständiges Programm und alle Informationen unter www.nightofmusic.net