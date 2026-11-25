Die Night of the Proms bringt auch 2026 internationale Musikstars und große Orchesterklänge auf eine gemeinsame Bühne. Das Line-up der erfolgreichen Crossover-Konzertreihe vereint Künstler unterschiedlicher Generationen und Stilrichtungen. Mit dabei sind Holly Johnson, einst Frontmann von Frankie Goes to Hollywood, Grammy- und Oscar-Preisträger Christopher Cross sowie Rob Hyman und Eric Bazilian von The Hooters. Ergänzt wird das Programm durch den deutschen Singer-Songwriter Florian Künstler, die brasilianische Mundharmonika-Virtuosin Indiara Sfair und Sängerin Vanessa Amorosi. Zu hören gibt es außergewöhnliche Arrangements bekannter Pop- und Rockhits.

Night of the Proms, Mi. 16. Dezember, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, musiccircus.de