Nikita Miller: Heimat, Herkunft, Humor, 27.03.26

»In der Sowjetunion waren wir die Deutschen, in Deutschland die Russen.« Dieser Satz seiner Großmutter prägte Nikita Miller nachhaltig. Aufgewachsen zwischen zwei Kulturen, erlebte er früh, was es heißt, nirgends ganz dazuzugehören. Vom Gymnasium verwiesen, angeblich »zu russisch« für Schiller, wurde die Zerrissenheit zwischen Herkunft und Heimat später zu seiner Stärke. Zwischen Butterbrot und Pierogi, deutscher Schulbank und den Erinnerungen der nach Kasachstan deportierten Großmutter sucht Miller nach Identität. Mit Humor und Tiefgang erzählt er von Migration, Familie und der Frage, was uns wirklich ausmacht. Entstanden ist dabei eine ebenso persönliche wie zeitgemäße Reise zwischen den Welten.

Nikita Miller, Fr. 27. März, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, imk-live.de