Niko Formanek beim SPASSIX Open Air Heilbronn (13.8.26)

Nach der erfolgreichen ­Premiere letzten Sommer kommt die Open Air ­Version der beliebten SPASSIX Comedy Nacht am 13. August wieder nach Heilbronn, Talheim, ­Neckarwestheim und Lauffen. Mit dabei: Niko Formanek. Im MORITZ Interview verrät er, worauf sich das Publikum bei SPASSIX Open Air mit ihm freuen kann.

Wahlkampfberater oder Comedian – als jemand, der beides gemacht hat, welcher Beruf ist der absurdere? Das ist eine interessante Frage. Als Comedian macht man ja jede Menge Quatsch…aber das macht man im Wahlkampf schlussendlich ja auch. Sagen wir so, ich bin froh, dass ich auf Comedy umgeschwenkt bin. Das ist definitiv der angenehmere Job und macht mir auch deutlich mehr Freude.

Warum hast du dich mit 50 Jahren entschlossen, auf die Comedy-Schiene umzuschwenken? Es hatte mich immer schon gereizt, aber ich hatte es nie durchgezogen. Mit knapp 50 habe ich dann zu meiner Frau gesagt: Schatz, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird das nichts mehr. Und ich will das unbedingt probieren. Ich war zwar vorher schon immer nebenbei in der Satire tätig, aber mich hat es auf die Bühne gezogen. Nur worüber redet man da? Ich habe schnell gemerkt, dass die Leute am meisten lachen, wenn ich aus meinem Eheleben erzähle.

Was hält deine Frau davon, dass eure Ehe Dauerthema in deinen Bühnenprogrammen ist? Ich sag’s ganz ehrlich, am Anfang war es nicht so einfach (lacht). Ganz am Anfang meiner Karriere war sie dann bei einem meiner Auftritte dabei und wurde nach der Show gefragt, ob das wirklich stimmt, dass wir Sex im Kinderzimmer hatten. Wir haben Deal, ich lege alles vorher vor. Und wenn jemand nicht mit dem Material einverstanden ist, sei es meine Frau, seien es meine Kinder, dann wird rigoros gestrichen. Ich erzähle nichts, was nicht vorher durch das charmante Zensurbüro gegangen ist (lacht). Ich sage immer: Sie hat keinen Humor, außer dass sie mich geheiratet hat. In meinen Geschichten ist sie sowieso immer die Heldin, ich der Depp.

Aufgrund deiner beruflichen Geschichte könnte man meinen, du wärest auch auf der Bühne politisch, aber das sparst du ja bewusst aus. Ja, ganz bewusst! Ich finde es schwierig, wenn ich auf der Bühne Witze über etwas machen würde, was sehr reale Auswirkungen auf sehr viele Menschen haben kann. Da werden Entscheidungen im echten Leben getroffen und ich finde, das muss man ernst nehmen. Vereinfachungen werden dem nicht gerecht.

Welche absurde Situation hat deinen Alltag zuletzt auf den Kopf gestellt? Ich erzähle ja mehrere Geschichten in meiner Show. Eine der absurdesten Dinge war, als ich bei meinem Haus von meiner Frau gebeten wurde, einen Baum umzusägen. Ich habe sogar noch darauf hingewiesen, dass ich das eigentlich nicht kann. Das Ende vom Lied war, es sind drei Meter Gartenzaun draufgegangen und den Kotflügel des Mietautos habe ich auch noch mitgenommen, weil ich natürlich nicht genau wusste, wo der Baum hinfallen wird. Es wurde sogar die Freiwillige Feuerwehr eingeschaltet und in die lokale Zeitung habe ich es auch geschafft. Nicht einer meiner brillantesten Momente (lacht).

Du bist Österreicher, häufig aber auch mit deiner Comedy in Deutschland unterwegs. Wie unterscheiden sich die Länder in ihrem Sinn für Humor? Das ist eine interessante Frage, die mir häufig gestellt wird. Was für mich immer faszinierend ist: Man kriegt immer gesagt, die Hamburger lachen nicht laut oder im Schwabenland sind die Leute eher reserviert. Aber ich finde zu meinem Glück meistens heraus, dass das bei mir nicht so ist. Ich habe kaum Unterschiede gespürt. Menschen in meinem Alter kennen viele der Probleme, die ich auf der Bühne anspreche und finden sich darin wieder. Zudem muss ich sagen, in Deutschland hat man als Wiener tatsächlich einen leichten Vorteil. Der Wiener Charme und Schmäh wirkt auf viele sympathisch – in Österreich ist das nicht so.

Im August trifft man dich beim SPASSIX Open Air in Heilbronn. Worauf können sich Besucher freuen? Ich freue mich vor allem auf das Publikum. Open Air ist ja immer so eine Sache, was Stimmung angeht, aber ich habe bislang nur Positives gehört. Meine 20 Minuten Auftritt werden voll mit lustigen Anekdoten sein und ich denke, die Leute werden viel Spaß dabei haben, zu erfahren, wie ein Österreicher in die absurdesten Situationen gerät.

Auftritte Niko Formanek:

19:30 Uhr pane e vino

20:20 Uhr Lauffener Weingärtner

21:10 Uhr Road House Club

22:00 Uhr Jägerhaus

SPASSIX Comedy Nacht »Open-Air«

Do. 13. August 2026

Einlass: 18 Uhr, Shows ab 19:30 Uhr

Tickets ab 26 €

www.spassix.de