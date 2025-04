Nils Heinrich am 12. April in Osterburken

Am 12. April kommt Nils Heinrich mit seinem neuen Programm „Junger Gebrauchter“ in die Baulandhalle. Der Kabarettist, der vor 50 Jahren als „Ur-Ossi“ in einer anderen Welt zur Welt kam, sagt heute „Na, du altes Gerippe?!“ zu seiner zweiten Lebenshälfte. Innen drin ist er immer noch 25. Draußen kriegt er jetzt Falten am Hals. Leute, die ihn regieren, sind teilweise jünger als er. Als Kind trug er Strumpfhosen, jetzt trägt er Schrumpfhosen. Männer reden in diesem Lebensabschnitt immer weniger, Frauen immer mehr. Er ist jetzt sein eigenes Forschungsobjekt. Wird er werden wie seine Eltern? Wird er konservativ? Wird er noch vergesslicher, als er jetzt schon ist? Geht das überhaupt? Fragen über Fragen und eine einzige Erkenntnis: Du kannst nicht über den Tellerrand gucken, wenn du die Suppe bist.

12. April, 20 Uhr, Baulandhalle, Osterburken, www.kulturkommode.de