Nils Kugelmann Trio zelebriert Liebe zum Jazz

Nils Kugelmann verschmilzt in seiner Musik mit seinem Kontrabass wie kaum ein anderer und befreit ihn mit einer Wucht aus der Rolle des Begleitinstruments, die seinesgleichen sucht. Mit dem Pianisten Luca Zambito und Drummer Sebastian Wolfgruber finden sich in seinem Trio zwei ebenso preisgekrönte und leidenschaftliche Musiker des jungen deutschen Jazz. Gemeinsam erschaffen die drei langjährigen Weggefährten cinematisch-energetische Klangwelten, die das Publikum ab dem ersten Ton tief in ihren Bann ziehen und berühren. Neben dem kommunikativen und risikofreudigen Zusammenspiel sorgen die starken Kompositionen Kugelmanns für einen unverwechselbaren Bandsound. Die Basis und der gemeinsame Herzschlag der drei Ausnahmetalente ist die tiefe Verbundenheit und Liebe zum Jazz. Was daraus entsteht ist Musik, die gehört werden will.

Nils Kugelmann Trio, Fr. 21. Juni, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de