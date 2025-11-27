Nina Piorr, 06.12.25

Konzertharfenglitzerklänge und Glücks-­flockengestöber: Die Öhringer Autorin und Harfenistin Nina Piorr, die bereits mehrfach zu Gast im Gleis 1 war, nimmt ihr Publikum mit auf eine stimmungsvolle Nikolaustags-Reise. Zu mal verträumten, mal fetzigen, mal festlichen Harfenklängen liest sie eigene Lyrik und Prosa. Geboten werden u.a. die sanften Töne des Largo des »Largo« aus Antonio Vivaldis »Winter«, die nostalgische Filmmusik aus »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« oder Chuck Birds und Susan Peters‘ »Silent Night«.

Sa. 6. Dezember, 20 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net