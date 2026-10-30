Nina Simone Story in Heidenheim, 27.11.26

Die »Nina Simone Story« würdigt das bewegte Leben einer der prägendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Nina Simone (1933–2003) war Pianistin, Sängerin, Komponistin und engagierte Bürgerrechtlerin. Mit ihrer markanten Stimme, ihrer Musik und ihrem selbstbewussten Auftreten wurde sie zu einer wichtigen Stimme der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und zu einer Ikone des Jazz. Die Erzählerin Katharina Eickhoff und die renommierte Jazz- und Blues-Sängerin Fola Dada führen durch Simones Lebensgeschichte. Dada interpretiert dabei auch deren Songs. Bilder, Filmausschnitte und Texte ergänzen die musikalische Hommage.

Nina Simone Story, Fr. 27. November, 20 Uhr, Lokschuppen, Heidenheim, www.jazz-heidenheim.de