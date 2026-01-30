Nitrogods, 21.02.26

Die Nitrogods beenden ihre Tour mit einem Knall in Reichenbach: ein Muss für alle, die puren, kompromisslosen Rock’n’Roll lieben. Ihre Musik ist wie ein kraftvoller Jus: reduziert auf Bass, Gitarre, Drums und markante Vocals, dabei so intensiv und mitreißend, dass Vergleiche mit Motörhead kein Zufall sind. Mit dem Album »Valley of the Gods«, das Ende 2024 erschienen ist, setzten sie Maßstäbe. Jetzt bringen sie die neuen Songs, bewährte Klassiker und sogar Live-Premieren auf die Bühne. Entstanden ist eine Reise durch 13 Jahre Bandgeschichte, die unter die Haut geht. Als Special Guest haben sie »Dust’n’Bones« aus dem Ländle dabei.

Nitrogods, Sa. 21. Februar, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, www.diehalle.de