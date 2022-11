Obacht: Skrupellose Hausmusik hier in der Nähe: Manne, Benny, Flex und Selle – Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle - spielen musikalische Kracher, von denen sie zum Teil selbst bis vor kurzem noch gar nichts wussten. Selbst Wiederholungstäter (und es werden immer mehr) wissen nicht, was auf sie zukommt und Neulinge erst recht nicht. Aber so viel sei verraten: Astreiner Satzgesang mit Spitzenbegleitung anhand von etwa 20 Instrumenten, kurzweilig, meist schwäbisch dargeboten. Lieder aus dem schier unermesslichen Erfahrungsschatz der 4 Unterhaltungsminister. Obwohl der kapelleneigene Fuhrpark natürlich bereits mit den streng geheimen - offiziell nicht erhältlichen - rosa Plaketten ausgestattet ist, bleibt die Zukunft dieser weltweit beliebtesten und erfolgreichsten aller Zieh & Zupf Kapellen wohl ungewiss.

Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle »Nix wie no!«

Sa. 3. Dezember, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau