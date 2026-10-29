No Sports in Reichenbach, 20.11.26

Wenn No Sports zum Ska-Angriff blasen, bleibt kein Tanzbein still: Die legendäre Ska-Band aus Stuttgart bringt ihre geballte Energie und unwiderstehlichen Grooves in die Halle Reichenbach. Seit über 35 Jahren begeistert die Formation ihr Publikum und zählt zu den prägenden Ska-Bands Europas. Ihre mitreißenden Live-Shows und ihre charismatische Bühnenpräsenz sind längst legendär. Natürlich dürfen die Klassiker nicht fehlen: Mit Fan-Favoriten wie »Stay Rude Stay Rebel«, „»King Kong« und »4 on the Floor« versprechen No Sports einen Abend voller treibender Rhythmen, ausgelassener Stimmung und jeder Menge Tanzvergnügen.

No Sports, Fr. 20. November, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de