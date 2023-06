Noah Quartett in Ellwangen

Noah Quartett

Die Mitglieder des Noah Quartetts haben eine gemeinsame musikalische Wahlheimat: das renommierte NDR Elbphilharmonie Orchester. In diesem weltweit konzertierenden Orchester haben sie sich in der täglichen Arbeit mit großen Dirigenten und berühmten Solisten kennen und schätzen gelernt. Der Wunsch, sich neben der Orchesterarbeit künstlerisch auch in der anspruchsvollsten und zugleich intimsten Gattung der Kammermusik auszudrücken, führte zur Gründung des Noah Quartetts. Im Rahmen der Schlosskonzerte tritt das Noah Quartett auch in Ellwangen auf. Auf dem Programm stehen Joseph Haydn (1732 bis 1809): Streichquartett g-moll op. 74/3 »Reiterquartett«, György Ligeti (1923 bis 2006): Streichquartett Nr. 1 »Métamorphoses nocturnes« sowie Franz Schubert (1797 bis 1828): Streichquintett C-Dur D.956.

Sa. 8. Juli, 19 Uhr, Thronsaal im Schlossmuseum, Ellwangen

www.ellwangen.de