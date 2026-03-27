Noch`n Gedicht – Der große Heinz Erhardt-Abend in Bad Rappenau (17.4.26)

Ein Abend voller Witz, Charm und zeitloser Komik. Hans-Joachim Heist lädt das Publikum ein zu einer Hommage an einen der beliebtesten Entertainer Deutschlands. Unter dem Motto »Noch`n Gedicht« präsentiert Heist die schönsten Gedichte, Conferencen und Lieder des unvergessenen Komikers, der Generationen mit seiner verschmitzten Art zum Lachen brachte, verspielt und immer ein wenig augenzwinkernd-genau das macht Ihn bis heute zeitlos! Ob Sprachverdrehungen, feinsinnige Reime oder hintersinnige Kalauer – die Auswahl zeigt die ganze Bandbreite von Erhardts Können. Dabei gelingt es Heist nicht nur, den Klang und Rhythmus des Originals einzufangen, sondern auch die Leichtigkeit, mit der Heinz Erhardt einst Millionen begeisterte.

Fr. 17. April, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau, www.livemacher.de