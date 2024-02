»Noch‘n Gedicht« – Der große Heinz Erhardt-Abend

Sie kennen Gernot Hassknecht, den durchgeknallten Wutsprecher aus der Heute-Show? Der, der so unfassbar rumbrüllt, aber leider trotzdem Recht hat. Vergessen Sie den und lernen Sie einen anderen Hans-Joachim Heist kennen. Denn bei uns heißt er nicht nur Heinz Erhardt, sondern auch Sie alle herzlich willkommen. Wenn Hans-Joachim Heist die Erhardtbrille aufsetzt, die Haltung von Heinz Erhardt annimmt und in seiner unverwechselbaren Art spricht, meint man, Heinz Erhardt steht da. Dazu schreibt das Darmstädter Echo: »Wenn der Komiker Hans-Joachim Heist den großen Komiker Heinz Erhardt imitiert, dann erweist er ihm ganz offen seine Referenz – und das Publikum ist hin: Wie er die Pointen setzt, wie er sich an die Brille greift – ganz wie der Meister schlüpft er in die Rolle des Königs der Kalauer und bietet unter dem Motto: Noch’n Gedicht einen Querschnitt durch Erhardts schönste Reime und Wortspielereien.«

Fr. 5. April, 19: 30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau, www.livemacher.de