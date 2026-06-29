Noir de Soul, 24.07.26

Die in Stuttgart ansässige Band Noir de Soul verbindet Jazz, Hip-Hop und Soul zu einem eigenständigen Sound, der vor allem durch kreative Sample-Arbeit und den Einsatz von Live-Instrumenten geprägt ist. Mit Rap, Trompete, Keyboard, Bass und Schlagzeug entsteht eine vielschichtige Klangwelt, die das Publikum auf eine soulige Reise mitnimmt. Die Musiker bringen unterschiedliche kulturelle Einflüsse mit, die sich in ihrer Musik widerspiegeln und Brücken zwischen verschiedenen Kontinenten schlagen. In ihren Live-Auftritten setzt die Band auf eigene Songs und kombiniert jazzige Arrangements mit markanten Beats zu einer energiegeladenen Performance.

Noir de Soul, Fr. 24. Juli, 20. 30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, bix-stuttgart.de