Nora Gomringer in Lauffen am Neckar (17.10.26)

Seit vielen Jahren gehört Nora Gomringer zu den bedeutenden Stimmen in der deutschsprachigen Literatur. Die Lyrikerin und Trägerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015 hat jüngst wieder für Begeisterung gesorgt bei Leserinnen und Kritikern mit ihrem ersten Prosa-Text »Am Meerschwein übt das Kind den Tod«, den sie im Hölderlinhaus vorstellt. Es ist ein »Nachrough« auf ihre verstorbene Mutter. Entstanden ist aber kein Trauer-Buch, sondern eine sprachlich virtuose und auch humorvolle Auseinandersetzung mit ihrer Familie, mit der Gesellschaft, mit dem Leben. Moderiert wird die Lesung von Klaus-Peter Waldenberger, Vorsitzender des Hölderlin-Freundeskreises Lauffen.

Sa. 17. Oktober, 19:30 Uhr, Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar

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