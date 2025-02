Norwegens gefährlichste Band in Stuttgart

Die norwegische Punkband Aktiv Dödshjelp aus Oslo hat sich in den vergangenen Jahren in Ihrer Heimat durch ihre explosiven Liveshows und nicht zuletzt durch ihre supermelodiösen Songs mit witzigen und ironischen Texten einen hervorragenden Ruf erspielt. In den 18 Jahren seit ihrer Gründung im Jahre 2007 ist die Band pausenlos im Inland und Ausland getourt. Gegründet wurde die Band von den Schulfreunden Jakob Schøyen Andersen (Schlagzeug), Stephan Lyngved (Bass), Mattis Mandt (Gesang), und Anders Bergh (Gitarre), die zunächst an ihrem Gymnasium und auf lokalen Parties in Oslo Rock-Coversongs zum Besten gaben. Durch den Zugang von Gitarrist Jørgen Lundstad Sparre-Enger in 2020 mit seinen supermelodischen Riffs und Soli ist die Band noch schlagkräftiger geworden. Mit ihren energetischen Liveshows haben sich Aktiv Dödshjelp eine große Fangemeinde erspielt.

Aktiv Dödshjelp, Do. 27. Februar, 20 Uhr, Goldmarks, Stuttgart, c2concerts.de