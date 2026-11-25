Vier unterschiedliche Charaktere, jede Menge musikalisches Talent und eine große Portion Humor: Die NouWell Cousines begeistern mit Spielfreude, Virtuosität und einem vielseitigen Bühnenprogramm. Geprägt von der Musikerfamilie Well, haben sie längst ihren eigenen Stil entwickelt. Ihre Musik verbindet unterschiedliche Genres, Weltoffenheit und regionale Verwurzelung. In ihren Liedern greifen sie gesellschaftliche Themen und Geschichten aus dem Alltag ihrer Generation auf. Inspiration finden die Musikerinnen und Musiker in ihrer Münchner Stammkneipe, dem »Johanniscafe«. Dort treffen unterschiedlichste Menschen und Lebenswelten aufeinander.

NouWell Cousines, Fr. 4. Dezember, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com