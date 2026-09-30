Novo Quartet in Heidenheim, 22.10.26

Das dänische Novo Quartet verbindet in seinem Kammerkonzert in der Waldorfschule Heidenheim Werke von Mozart, Mendelssohn Bartholdy und Carl Nielsen. Seit seiner Gründung 2018 steht das Ensemble für musikalische Neugier, Offenheit und die Lust, immer wieder neue Wege zu erkunden. Mit mehr als 100 Konzerten jährlich gastiert das preisgekrönte Quartett auf internationalen Bühnen, darunter die Wigmore Hall und die Laeiszhalle. Gleichzeitig sucht Novo bewusst den Kontakt zu neuen Publikumsgruppen von Konzerten in Kenia bis zu Projekten in Grönland, Spitzbergen und Kolumbien. Im Mittelpunkt ihres Schaffens steht die gemeinsame Leidenschaft für Kammermusik.

Novo Quartet, Do. 22. Oktober, 19.30 Uhr, Waldorfschule, Heidenheim, heidenheim.de