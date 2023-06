Tolles Debüt-Programm beim Nürtinger Altstadtkino

Erstmalig veranstaltet das Team der Stadthalle K3N das Nürtinger Altstadtkino unter freiem Himmel im Innenhof der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in der Neckarsteige. Vom 8. bis 16. August flimmern insgesamt neun Kinoknaller über die Leinwand. Dazu werden natürlich frisches Popcorn und kühle Getränke serviert. Das perfekte Event für einen lauen Sommerabend! Den offiziellen Start des Nürtinger Altstadtkinos macht der südkoreanische Spielfilm »Broker – Familie gesucht« . Dabei begeben sich zwei Männer, eine junge Mutter mit ihrem Baby und ein ausgerissener Junge auf einen Roadtrip quer durch Südkorea. Unterhaltsam weiter geht es am Mittwoch, 9. August mit dem achten Teil der Eberhofer Krimireihe »Guglhupfgeschwader«. Bei der Ladies Night am Donnerstag, 10. August läuft die Komödie »Einfach mal was Schönes« von Karoline Herfurth über die Leinwand. Ab 20.15 Uhr gibt es Live-Musik und für alle Kinobesucherinnen und Kinobesucher ein Glas Sekt auf´s Haus. Das Kinowochenende leitet der Film »Sonne und Beton« am Freitag, 11. August ein. Die Romanverfilmung nach dem Buch von Felix Lobrecht handelt von vier Jugendlichen in einem Problemviertel von Berlin. Ab 20.15 Uhr gibt es Live-Musik. Am Samstag, 12. August läuft der fünfte Teil der Indiana Jones Reihe: »Das Rad des Schicksals«. Auch hier gibt es ab 20.15 Uhr wieder Live-Musik. Der in Buenos Aires spielende Film »Adiós Buenos Aires«, der am Sonntag, 13. August zum Besten gegeben wird, handelt von Julio, einen Bandoneon-Spieler in einem Tangoorchester mitten in der argentinischen Wirtschaftskrise 2001. Am Montag, 14. August zeigt der Dokumentarfilm »Sara Mardini - Gegen den Strom« die Aktivistin der Seenotrettung Sara Mardini, der 20 Jahre Haft drohen. Der Film wird in Kooperation mit Amnesty International Nürtingen und dem Klima-Taskforce e.V. mit vergünstigtem Eintritt für 5,- Euro gezeigt. Vor dem Film gibt es ab 18 Uhr Workshops und Vorträge zum Thema. In dem französischen Film »Im Taxi mit Madeleine«, am Dienstag, 15. August, geht es um eine Taxifahrt quer durch Paris mit Charles und seiner Kundin Madeleine. Den Abschluss des Nürtinger Altstadtkinos 2023 macht die moderne Monstergeschichte »Renfield“ am Mittwoch, 16. August. Renfield, der Diener des großen Draculas ist gezwungen, die Beute seines Meisters zu beschaffen. Nun, nach Jahrhunderten der Knechtschaft, ist er bereit, aus dem Schatten des Fürsten der Finsternis herauszutreten.

Nürtinger Altstadtkino 2023, Di. 8. bis Mi. 16. August, jeweils 21.15 Uhr, Innenhof der HfWU, Nürtingen, k3n.de/altstadtkino