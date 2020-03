Großer Knobelspaß bei der 6. Nürtinger Krimizeit – noch bis zum 6. Mai

Passend zur kalten und schaurigen Jahreszeit ertönt der Startschuss für die 6. Nürtinger Krimizeit. Sie serviert die unterschiedlichsten Variationen für Krimiliebhaber: Von Theater, Lesungen, Konzerte über ein Krimidinner bis hin zu einem Krimi-Spaziergang. Seit Anfang Februar verwandeln »Mittäter« die Veranstaltungslokale in »Tatorte« der besonderen Art. Am Sonntag, 5. April um 11 Uhr laden Heinrich Steinfest und Denis Scheck (Moderation) zu einer Matinée mit »Der schlaflose Cheng« in die Kreuzkirche ein. Das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr lesen am Dienstag, 21. April um 20 Uhr, in der Stadthalle K3N aus ihrem neuen Thriller »Draußen«. Bei den insgesamt 13 Veranstaltungen ist für wirklich jeden Krimifan etwas dabei.

6. Nürtinger Krimizeit, bis Mittwoch 6. Mai,

wechselnde Veranstaltungsorte, Nürtingen,

Alle Infos und Tickets unter: www.nuertingen.de